Calcio: Eccellenza, è subito vittoria per l'Aygreville

Con un netto 3 a 0 a spese del Settimo, le Aquile dell'Aygreville hanno inaugurato al meglio il campionato di calcio di Eccellenza 2021/22. In rete Brunod con una doppietta e Furfori.

In Promozione vola alto anche il Charvensod, che in Promozione sconfigge l'Ivrea per 1 a 0 con gol partita di Thomain.

In Prima categoria il Grand Paradis vince per 2 a 1 contro il Baio Dora; il River Plaine è sconfitto per 2 a 3 dal Colleretto, anche il St-Vincent/Chatillon perde in casa 1 a 3 ad opera del Mathi Lanzese mentre il CGC Aosta va ko per 2 a 0 in casa della Bosconerese.

In Coppa Piemonte, il derby tra VdA Aosta Calcio 1911 e Aosta Calcio 511 finisce 2 a 0 per la seconda.