CIG Skiroll: Nadine Laurent argento nella Sprint tl di Forni Avoltri

Prima giornata dei Campionati italiani Giovani Summer cross country, oggi, a Forni Avoltri (Udine), e subito Nadine Laurent centra il podio, conquistando la medaglia d’argento, gara valida anche per il circuito di Coppa Italia Giovani Rode.

Categoria Juniores * 1,3 km f / 1,6 km m – GIJ Summer CC – Fa registrare il miglior crono in qualifica, ma nella finale a quattro, Nadine Laurent (Fiamme Oro) è superata da Lucia Isonni (Cse), con bronzo a Veronica Silvestri (Fiamme Gialle).

Nei maschi, vittoria del poliziotto bellunese Elia Barp, davanti al carabinieri Benjamin Schwingshackl e all’altro poliziotto Andrea Zorzi. In 11° posizione Federico Bonino (Gs Godioz; 12° tempo in qualifica); 14° Andrea Gradizzi (Gs Godioz); 19° Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy); 32° André Philippot (Gs Godioz); 33° Géròme Garin (Sc Valgrisenche). Categoria Aspiranti * 1,3 km f / 1,6 km m – Al femminile s’impone Iris De Martin Pinter (Cs Carabinieri), che precede Maria Gismondi (Fiamme Gialle) e Anna Maria Ghiddi (Sf Pavullese). Al nono posto Virginia Cena (Gs Godioz; 7° in qualifica).

In campo maschile, successo di Aksel Artusi (Sporting club), davanti a Davide Ghio (Fiamme Oro) e Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime). Al 25° posto Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso); 27° Simone Gemelli (Gs Godioz); 51° Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy).

Domani, di nuovo in pista per l’assegnazione dei titoli in salita in tecnica libera