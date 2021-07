Tokyo 2020: Il 24 luglio cominciano le gare di scherma

Una gara in cui non saranno consentiti passi falsi, perché già dal primo complicato assalto si andrà avanti per eliminazione diretta, senza i gironi a rompere il ghiaccio. A 22 anni ancora da compiere, infatti, Federica Isola ha già conquistato un titolo di campionessa italiana assoluta, un bronzo europeo e uno mondiale a squadre, un podio in Coppa del Mondo assoluta.

Questa è la sua prima Olimpiade, che la vedrà impegnata anche nella prova a squadre, martedì 27 luglio. Ancora da confermare il tabellone a eliminazione diretta della gara di spada femminile, ma Federica Isola dovrebbe cominciare la sua gara contro la tunisina Sarra Besbes, numero 11 del ranking, per poi, in caso di vittoria, trovarsi eventualmente di fronte a Mara Navarria agli ottavi.