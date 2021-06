Skiroll: La giovanissima valdostana Sabrina Borettaz tenta il colpo grosso

Riparte da Amatrice, luogo del terribile terremoto del 24 agosto 2016, la stagione 2021 di skiroll. La stagione 2020 non si è disputata a causa della pandemia, ma tutti gli atleti della Nazionale sono desiderosi di confrontarsi in questi primi appuntamenti della stagione. È importante effettuare il nuovo tesseramento alla Fisi che si è aperto il 1 giugno 2021 e durerà fino al 31 maggio 2022. Questi primi weekend sono molto importanti per il confronto e per la qualifica delle prime tappe di Coppa del Mondo.

Il 2021 è un anno speciale che culminerà con il mese di settembre in Val di Fiemme con il Mondiale di skiroll. Sabato ad Amatrice scenderanno in campo gli specialisti della velocità con la prova sprint, ci aspetta l’ennesimo duello tra Alessio Berlanda ed Emanuele Becchis, ma Michele Valerio proverà ad essere della partita.

Al femminile parte da favorita Anna Bolzan, ma incontrerà sui suoi passi la giovanissima valdostana Sabrina Borettaz (nella foto) che potrebbe rivelarsi la sorpresa di questa stagione. Domenica a Rieti va di scena il Campionato italiano in piano che si disputerà in circuito con l’utilizzo di ruote lente, per motivi di sicurezza.

L’organizzazione è affidata agli sci club Winter Sport Subiaco, sci club Artemisio di Amatrice con la collaborazione di Rieti Sport Festival.