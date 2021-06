Sciabola: Campionati italiani paralimpici 2021; Andreea Mogos oro nella sciabola femminile cat. a Molteni bronzo nella stessa gara

Mogos, atleta delle Fiamme Oro che da anni si allena nella società delle Lame Rotanti, ha ancora una volta avuto la meglio su Loredana Trigilia (Fiamme Oro) in una finale decisa solo all'ultima stoccata e vinta col punteggio di 15-14. In precedenza, in semifinale, la schermitrice torinese si era imposta per 15-2 su Elisa Molteni, altra atleta piemontese sul podio, tesserata per la Scherma Verbania.

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI – SCIABOLA FEMMINILE categoria A – Villafranca di Verona, 2 giugno

Finale

Mogos (Fiamme Oro) b. Trigilia (Fiamme Oro) 15-14

Semifinali

Mogos (Fiamme Oro) b. Molteni (Scherma Verbania) 15-2

Trigilia (Fiamme Oro) b. Brunati (Circolo Scherma Lecco) 15-6

Classifica: 1. Andrea Mogos (Fiamme Oro), 2. Loredana Trigilia (Fiamme Oro), 3. Sofia Brunati (Circolo Scherma Lecco), 3. Elisa Molteni (Scherma Verbania).