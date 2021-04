Scherma: Buone prestazione dei Circolo Scherma Aosta a Torino

Nelle gare di sabato 10 aprile è stata l'occasione di Julie Yeuillaz e Alice Pradelli di confrontarsi nella prova Giovani: al girone si è distinta Julie che con 2 su 5 si è aggiudicata il pass per accedere alle eliminazioni dirette, mentre Alice, seppur con un'ottima aliquota, con una vittoria su 6 assalti (tre dei quali molto ben tirati e persi a 4 e 3 stoccate) si è dovuta fermare alla fase gironi.

Julie alla eliminatoria ben equilibrata contro la Saettone di Vercelli cede il passo fermandosi a 10 stoccate concludendo la gara alla 36° posizione.

Domenica 11 è invece stata la volta di Pietro D'Aquino per la gara Giovani e per Magdalena Jarek per la gara Assoluti.

(sulla sinistra Pietro D'Aquino Magdalena Jarek)

Di buon mattino è Magda che apre le gare con l'inno italiano di rito per il Circolo Scherma Aosta. Buona la fase gironi dove si aggiudica 4 vittorie su 6 assalti e dunque passando di diritto alle eliminazioni dirette. Se al girone si è fatta sorprendere, così non è stato per gli assalti a 15 stoccate delle eliminazioni dirette: netta infatti è la prima vittoria contro la Dogliotti di Torino 15-11, come anche la seconda contro la Gaudina di Ivrea 15-12 che le permette di accedere ai quarti di finali. Alla successiva diretta invece Magda non riesce a trovare la chiave di lettura contro la giovane ma tecnicamente molto preparata Zogno di Torino che le fa fermare la corsa al podio.

Complimenti comunque a Magda che si aggiudica un'ottima 8° posizione.

Nel primo pomeriggio invece è il momento di Pietro D'Aquino nella gara Giovani. Nella fase gironi però, nonostante Pietro sia lodevole dal punto di vista tecnico e di continuativo impegno in palestra, non riesce a trovare il mood giusto per affrontare i match, e senza riuscire ad aggiudicarsi alcuna vittoria è costretto a terminare la gara senza accedere alle eliminazioni dirette.



(Gare di qualificazione regionale Giovani e Assoluti al Pala Asti, ex Pala Ruffini di Torino)

Vanno comunque fatti dei complimenti speciali a Julie, Alice e Pietro, che pur essendo di categoria inferiore (Cadetti, classi 2006-2005-2004) hanno deciso di partecipare alla prova di categoria superiore (Giovani, classi 2003-2002-2001) confrontandosi con atleti di 4 anni più grandi nel caso di Alice e Julie, e di ben 5 anni più grandi nel caso di Pietro. Avranno dunque la possibilità di rifarsi nella prova Cadetti di loro categoria in programma per il weekend del 24 e 25 aprile. Nello stesso evento troveremo in pedana anche gli atleti under 14, quindi tenetevi forte!!!

Il Direttivo della Scherma Aosta ringrazia tutti gli atleti e le famiglie del Circolo Scherma Aosta per non aver mai perso l'entusiasmo in questi mesi difficile di lontananza dal campo gara.