Pinocchio sugli sci: Ancora un oro per Anais Lustrissy

Successo di Anais Lustrissy nello slalom femminile ragazzi valevole per la finale nazionale del “Pinocchio sugli Sci”, riservata agli under 14, disputata sulle piste del’Abetone (Pt). La valdostana, portacolori dello Sci Club Crammont, ha concluso con il tempo complessivo di 1’41″20, con il quale ha preceduto nettamente l’abruzzese Alessandra Di Sabatino dello Sci Club Eur, staccata di 2″08, terza posizione per l’altra valdostana Sofia Fumagalli (SC Azzurri del Cervino) a 1″43. Fuori dal podio Hanna Hofer, Lara Pichler e Victoria Klotz.

In campo maschile l’altoatesino David Castlunger (Ski Team Alta Badia) ha preceduto con il tempo di 1’33″17 il trentino Matteo Massarenti (Sci Club Edelweiss), in ritardo di 43 centesimi, terza posizione per l’altro altoatesino Valentin Sparber (RG Wipptal) a 1″56, che hanno estromesso dalla zona medaglie Leonardo Ghignoni, Anthony D’Antonio e Gabriele Badino.

Nel gigante riservato alla categoria allievi (under 16), la vittoria è andata in campo mashcile al trentino Sebastiano Zorzi (Sci Club Val di Fiemme) in 1’59″61 davanti al bresciano Michele Moretti (Sci Club Val Palot), battuto per 1″83, completa il podio il bergamasco Lorenzo Gerosa (Sci Club Radici) a 2″04, seguono Simone Santoro, Lukas Sieder e Jacopo Claudani. Fra le donne successo della piemontese Sofia Mattio (Ski Limone) in 2’05″03 davanti alla trentina Ludovica Righi (Sci Club Edelweiss) e alla veneta Camilla Vanni (Drusciè), in ritardo rispettivamente di 12 e 47 centesimi, con Tatum Bieler quarta e Lisa Stona quinta. Martedì 30 marzo ultima giornata di competizioni con la disputa dei giganti ragazzi e degli slalom allievi.

Ordine d’arrivo SL femminile e maschile ragazzi Pinocchio sugli Sci Abetone (Pt):

http://sci.ficr.it/live/index.php?c=1040&curManche=1&anno=2021

Ordine d’arrivo GS femminile e maschile allievi Pinocchio sugli Sci Abetone (Pt):

http://sci.ficr.it/live/index.php?c=1039&curManche=1&anno=2021