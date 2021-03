Sci: Marta Bassino si conferma campionessa italiana di gigante a Livigno. Brignone seconda e Pichler terza

Marta Bassino si conferma campionessa italiana di gigante dopo il successo nell’edizione 2019 (lo scorso anno gli Assoluti non si erano disputati) e con una gran seconda manche fissa il tempo di 2’14″59, imbattibile per le avversarie.

Medaglia d’argento per Federica Brignone, in testa a metà gara e poi distaccata di 13 centesimi dalla Bassino. Per la carabiniera di La Salle non c’è il bis dopo la vittoria del titolo dello slalom.

A terzo posto si conferma Karoline Pichler, 26enne delle Fiamme Oro, staccata di 90 centesimi dalla vincitrice, ma la più brava a rimanere vicina alle super top.

Luisa Bertani risale al quarto posto nella seconda manche, a 1″39 dalla piemontese, seguita dalla canadese Candace Crawford. Sesto posto per Laura Pirovano, con 1″75 di svantaggio, mentre è settima Roberta Melesi, che lascia sul terreno 3 posizioni nella seconda frazione di gara. Ottava Francesca Fanti, invece in recupero di tre posti, nona è Elisa Platino e decima Ilaria Ghisalberti.

Con questa gara si chiude la prima parte degli Assoluti delle discipline tecniche e si riprenderà venerdì, a Santa Caterina con le prove delle discese maschile e femminile.

Ordine d’arrivo GS femminile CIA Livigno:

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=108827

Albo d’oro CIA gigante femminile

https://www.fisi.org/lalbo-doro-dei-campionati-italiani-assooluti-di-gigante-femminile/