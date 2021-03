Sci alpino: CpI, il Master Team Pila domina la tappa di Pila

Due Giganti Master validi per la Coppa Italia, ieri, sulla Bellevue di Pila (Valle d’Aosta), organizzati dal Master Team Pila, sodalizio che s’aggiudica in entrambe le gare la classifica per società.

Master D - gara #1 – È la milanese Alessandra Pietroni (1’00”55) a imporsi davanti a Paola Saletti (Master Team Pila; 1’09”46) e a Chiara Zuccalà (Sc Val d’Ayas; 1’21”85).

Master C - Vittoria di Enrico Voyat (Master Team Pila; 56”84) che precede Guida Lami (Club de Ski; 59“30) e Corrado Canonico (Sc Pila; 59”41).

Master B - Successo di Giorgio Aguettaz (Master Team Pila; 56”53) seguito da Mario Venegoni (Sc Crammont MB; 57”98) e dal cuneese Massimiliano Marino (58”46).

Master A - Gradino alto del podio a Valerio Luglio (Sc Crammont MB; 58”67) su Marco Fontana (Master Team Pila; 1’00”84) e a Giacomo Minoli (Sc Crammont MB; 1’01”56).

Categoria Giovani/Senior - Tripletta del Club de Ski grazie a Lucrezia Mariutto (1’00”25), Melanie Pallai (1’00”71) e Allegra Magnetti (1’01”08). Al maschile, successo di Francesco Serra (Master Team Pila; 59”75) davanti a Gabriele Moscatelli (Club de Ski) e a torinese Alessandro Marzulli (1’02”95).

Master D - gara #2 – Ancora al vertice Alessandra Pietroni (1’01”11) davanti a Silvia Morselli (Sc Val d’Ayas; 1’07”20) e a Paola Saletti (1’08”94).

Master C - Ordine d’arrivo identico a gara #1: Enrico Voyat (56”08) precede Guido Lami (57”17) e Corrado Canonico (58”06).

Master B - Bissa il successo Giorgio Aguettaz (55”77) che precede Stefano Balagna (Sc Pila; 55”99) e Massimiliano Marino (57”95).

Master A - Podio identico alla prima gara, con Valerio Luglio (57”54) davanti a Marco Alessandro Fontana (58”91) e Giacomo Minoli (59”00).

Categoria Giovani/Senior - Doppietta del Club de Ski con Silvie Carrel (58”33) e Lucrezia Mariutto (58”73), con terza Evelyne Revil (Sc Val d’Ayas; 59”37). Al maschile s’impone Federico Muzzini (Club de Ski; 55”19) seguito da Francesco Serra (58”36) e dal canavesano Zeno Cadoni (58”67).