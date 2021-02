CORTINA 2021: Nuovo calendario a causa della nebbia

Cancellato per nebbia il superG femminile previsto per oggi. Una fitta coltre di nubi si è addensata sulla parte alta e centrale della pista e non se n’è più andata costringendo la giuria e gli organizzatori ad un’altra cancellazione. Si era provato anche ad abbassare lo start al Duca d’Aosta ma non è servito.

La Fis ha già comunicato anche la cancellazione della combinata maschile, prevista per mercoledì 10 febbraio a causa delle pessime previsioni meteorologiche.

Il nuovo programma di gare fino a lunedì 15 febbraio:

Giovedì 11 febbraio – SG femminile ore 10.45

Giovedi 11 febbraio – SG maschile ore 13.00

Venerdì 12 febbraio – prova DH femminile

Venerdì 12 febbraio – prova DH maschile

Sabato 13 febbraio – DH femminile ore 11.00

Sabato 13 febbraio – prova DH maschile

Domenica 14 febbraio – DH maschile ore 11.00

Lunedì 15 febbraio – AC femminile

Lunedì 15 febbraio – AC maschile