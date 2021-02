Calcio Verso ritorno agli allenamenti per il calcio dilettantistico e giovanile

L'eventuale riapertura agli allenamenti delle formazioni giovanili di calcio dovrebbe essere contenuta nel prossimo Dpcm che a questo punto sarà adottato dal nuovo governo Draghi.

Per gli impianti sportivi gli scienziati confermano quanto già era emerso come ipotesi nelle ultime settimane: e cioè riapertura limitata solo per le attività individuali con modulazione a seconda del colore delle regioni. Come svelato da una bozza pubblicata dal Corriere della Sera anche gli sport di contattato e quindi il calcio potrebbe sperare in un ritorno in campo almeno nelle zone gialle: "in zona arancione: oltre alle attività consentite nelle aree 'zona rossa' (quindi jogging e altri sport individuali all’aperto ndr), sono consentite nelle palestre, piscine e tensostrutture le attività sportive di base individuali, anche acquatiche, e le attività sportive dilettantistiche non di squadra o di contatto; sono inoltre consentiti gli allenamenti per le attività sportive di contatto e per gli sport di squadra esclusivamente se svolti in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Consentite le attività sportive e di danza indirizzata ai bambini in età scolare, in coerenza con l’apertura delle scuole".

In zona gialla "oltre alle attività consentite nelle aree 'zona rossa e zona arancione', sono consentiti gli allenamenti per gli sport da contatto e di squadra dilettantistico e di base".