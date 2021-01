Calcio: Sara Lucia nuovo presidente degli arbitri valdostani

E' rosa, il vertice del settore arbitraggio calcistico nella nostra regione. L'aostana di origini calabresi Sara Lucia, 36 anni, arbitro can5 al quinto anno di attività e attiva nel campionato di serie A2 Futsal, è la nuova presidente della sezione di Aosta dell'Associazione italiana arbitri-Aia.

Sara Lucia è stata eletta all'unanimità nel corso dell'assemblea elettiva svoltati online giovedì scorso ed è la prima donna a presiedere una sezione sul territorio del Comitato regionale arbitri Piemonte-VdA.

"A lei dunque un augurio doppio - si legge in una breve nota del Cra Piemonte VdA - nella certezza che anche da presidente farà bene come in campo".

Nei prossimi giorni Sara Lucia preparerà la squadra di collaboratori che l'accompagnerà nel mandato. Tra i primi obiettivi, riportare ad Aosta la sede regionale dell'Aia e intitolarla a Loris Azzaro, il giovane arbitro aostano morto lo scorso febbraio in un incidente stradale.