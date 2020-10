Tennis: Alice Paonessa firma l'Albo d'oro dell'Open femminile di Torino

Parla Valdostano il torneo Open Femminile di seconda categoria di Torino; al tennis De Coubertin la finale è tutta rossonera con la vittoria di Alice Paonessa che si impone su Claudia Soro. Le due giovani ragazze, entrambe tesserate per il Tennis Club Aosta, hanno disputato un eccellente torneo fino a raggiungere l'inontro di finale; Alice Paonessa, che giocava nella parte alta del tabellone ha superato nei quarti di finale Alice Marietti ed in semifinale Emma Giaccone. Claudia Soro, che si trovava nella parte bassa del tabellone, ha avuto la meglio nei quarti su Elisa Cavallo ed in semifinale su Carlotta Mosso. La finale, disputata ieri, ha visto le due giovani valdostane disputare un buon match, più equilibrato nel primo set, ma giocato con grande intensità fino alla fine; Alice Paonessa ha conquistato così il titolo di Torino imponendosi con il punteggio di 6/4 6/1.