Calcio: Ministro Sport apre spiraglio per riapertura campionati

Calcio, si riparte? Nel confermare la proroga delle restrizioni per allenamenti e attività agonistiche di gruppo fino almeno a lunedì 4 maggio, il ministro per lo Sport, Vincenzo Spatafora, ha dato anche qualche indizio su cosa potrebbe accadere da quella data e quindi una speranza per chi non aspetta altro che tornare in campo, "purchè si rispettino le condizioni sanitarie necessarie per non mettere a repentaglio la salute delgi atleti".

Il ministro ha lasciato intuire che se la curva dei contagi continuasse a scendere, possibilità di poter riprendere i campionati ci sono non solo per i professionisti ma anche per il mondo dilettantistico: "La situazione dà qualche evidente segnale di miglioramento, ma è ancora complessa e grave - ha sottolineato Spatafora - e proprio per questo, il DPCM prorogato fino al 4 maggio riguarda anche il mondo dello sport e degli allenamenti. Le settimane da qui al 4 maggio, quando auspicabilmente sarà possibile riprendere tutti gli allenamenti di gruppo, non deve andare persa: ecco perché ho chiesto al presidente del Coni Malagò di diffondere un messaggio affinché si faccia il possibile in tutte le federazioni per definire e cominciare a rendere operativi dei protocolli sanitari".

Protocolli, spiega il ministro, "che consentano poi di poter ripartire il 4 maggio e di farlo in sicurezza. Alcune federazioni so che hanno già cominciato a lavorare in questo senso”.