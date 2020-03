Petanque: Il Variney di Danna vince l’elvetica ’16 Ore’

Successo meritato per la formazione valdostana di pétanque del Variney, che nel Valais in Svizzera ha vinto il torneo ’16 Ore’ organizzato dal club La Boule Saviesanne a Savièse, comune alle porte di Sion.

La squadra impegnata in uno dei trofei di bocce più importanti del Valais era composta da Emeric Danna, Fabrizio Jacquin e Mauro Borre; alla competizione hanno partecipato 16 squadre in un girone all’italiana, il Variney ha vinto 13 partite sulle 15 giocate. Al secondo posto si è piazzato il Martigny, terzo posto per il Monthey.

Il giorno prima i valdostani Emilio Comé e Arturo Charbonnier del Quart, avevano vinto la gara di pétanque sul campo di Gressan battendo in finale proprio la coppa del Variney Simon Charbonnier e Sergio Denchasaz. Terza classificata, la coppia Simon Salto e Lucrezio Bionaz di Antey.