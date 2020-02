Sci: Brignone, mi tremavano le gambe, peccato per quel centesimo

"Ero molto tesa in partenza, ho provato subito ad aggredire e a fare il massimo nella parte iniziale del tracciato. Purtroppo all'ingresso del piano ho voluto calcare troppo, la neve era molle ed ho perso velocità". Federica Brignone commenta così la sua splendida posizione conquistata nel SuperG di La Thuile, ma ha un rammarico "con la neve ghiacciata avrei potuto fare veramente la differenza. In generale hanno fatto un gran lavoro gli organizzatori, per me questa resta la pista più bella della Cdm. Mi dispiace per questo secondo posto perchè ci tenevo a fare ancora meglio sulla pista di casa. Le gambe mi tremavano molto, anche di più rispetto al Sestriere: arrivare al traguardo è stata una liberazione".

E poi una confidenza: "L'adredalina era forte, lo stress si è fatto sentire e questa notte ho faticato a dormire. Quel centesimo dalla Ortileb brucia molto: è la seconda volta in stagione che per un soffio non riesco a vincere nel superG".

L'importante è dare il massimo ed in questo casoBrignone ha un piccolo rammarico: " sono consapevole di aver fatto un piccolo errore. Nel complesso sono contenta poichè avrei potuto vincere. Domani è un altro giorno e mi auguro di poter fare ancora meglio: attaccherò sin da subito per fare la differenza. Sarà una grande festa".