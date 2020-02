CONFERMATA LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO FEMMINILE DI LA THUILE IN PROGRAMMA SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 01 MARZO

Il tratto più ripido arriva subito dopo la partenza. Nessuna sciatrice potrà permettersi di mettere la posizione: due spinte per lo slancio iniziale, poi forze e velocità aumenteranno subito per i primi curvoni che porteranno al Muret e poi all’Alpe Planey, dove sarà fondamentale non perdere velocità e prendere il giusto slancio sulla traversa che porterà all’ingresso del “Muro della 2”. Le pendenze si faranno di nuovo severe: altro tratto ripido al 65%, molto più breve del muro iniziale. Tre-quattro curve al massimo che immetteranno nella “Mini Centrale”, al salto “Baita di Giorgio”, a “Magneuraz” e sulla Diagonale, passaggio molto semplice che strizza l’occhio alle sciatrici più scorrevoli. Qualche secondo in posizione, prima di preparare l’ingresso sull’ultimo muro che si affaccerà sul traguardo e sulle tribune. Un altro tratto con il 61% di pendenza.