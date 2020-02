Hockey: HL Women; Gladiatrici travolte dalle guerriere del Sudtirol

HL Women, Campionato nazionale – Bolzano, domenica 16 febbraio 2020

Eagles Südtirol Alto Adige – HC Girls Project 14-0 (8-0, 3-0, 3-0)

HC Girls Project: Chiara Vola, Alessia Gisonna, Alessia Terranova, Micaela Bellussi, Federica Dell'acqua, Enja Chiarini, Ester Herin, Beatrice Parini. Coach: Luca Giovinazzo.

La sfida contro le Eagles Südtirol, capolista della IHL W, sarebbe stata proibitiva anche nelle migliori condizioni. Se si considera che, per assenze dovute a malanni e ad impegni concomitanti (la serie femminile gioca, di norma, di sabato, mentre lo slittamento a domenica ha comportato la corrispondenza, ad esempio, con la U15), l'HC Girls Project ci è arrivato con la panchina ai minimi termini (ma ha scelto comunque di andare e con più del minimo regolamentare, perché il focus della società è l'hockey), ecco che il risultato trova la sua spiegazione.

Tuttavia, dopo un primo drittel in cui le avversarie hanno dilagato, le ragazze agli ordini di coach Giovinazzo hanno trovato più stabilità, incassando meno reti. Non si può fare altro che spronarle a continuare, guardando al prossimo turno del campionato, fissato per sabato 22 febbraio, contro il Valdifiemme. Sarà l'ultima partita di questa seconda fase per le HC Girls Project, fanalino di coda senza punti, e si giocherà in casa.

Un'occasione da non sprecare per venire comunque a salutare l'impresa che queste ragazze hanno deciso di vivere, sapendo dall'inizio che la strada sarebbe stata ampiamente in salita. Anche questo è hockey.