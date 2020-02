I Mondiali Master di Cogne vanno oltre l’agonismo Ricco pacchetto turistico e diversi eventi collaterali

I Mondiali Master di fondo, in programma dal 5 al 14 marzo, sono anche una grande occasione per far conoscere Cogne e la Valle d’Aosta. Tanti concorrenti che partecipano a questi eventi lo fanno per vivere un’esperienza unica, per scoprire nuove culture e territori e per condividere la passione per lo sport e il fondo. L’agonismo si mescola al divertimento e allo stare insieme, le medaglie contano solo per gli atleti che amano la sfida e il cronometro, non per tutti gli altri che arriveranno in Valle d’Aosta per divertirsi.

Tra una staffetta e una gara individuale, tra il passo alternato e lo skating, Events in Cogne ha predisposto un ricco programma di eventi collaterali e gite organizzate all’insegna del benessere, della cultura e dei sapori. Aosta (domenica 8 marzo) è una delle quattro mete proposte: una passeggiata nella “Roma delle Alpi” ad ammirare le testimonianze e i monumenti del passato, cui seguirà una visita in cantina con degustazione per assaporare i prestigiosi vini di montagna.

Il Forte di Bard, sede anche di numerose mostre ed esposizioni, è un’altra tra le mete raggiungibili grazie al viaggio organizzato per martedì 10 marzo e che durerà un giorno intero. L’occasione anche per fare tappa in un salumificio artigianale e degustare altri prodotti tipici valdostani.

Chi ama la montagna e il benessere potrà invece decidere di trascorrere una giornata (10 marzo) sulla terrazza panoramica della funivia Skyway, nel cuore del Monte Bianco, oppure immergersi nel silenzio delle QC Terme per un pomeriggio (giovedì 12) dedicato al relax. Non mancherà il tempo per ammirare tutte le bellezze della Valle d’Aosta, senza rinunciare, in ogni giornata, a una sosta shopping che assicurerà il piacere dell’acquisto di prodotti di qualità.