Calcio: Giuseppe Luberto, allenatore dei ragazzi dell’Aosta 511, patteggia tre mesi di squalifica

Aveva detto in un’intervista ad Aostasports.it che aveva scelto di approdare all’Aosta511 per avere nuovi stimoli professionali dopo aver allenato a lungo i giovani del Saint-Christophe. L’intervista è del luglio scorso.

Ma i nuovi stimoli professionali, forse, li voleva provare con i medesimi ragazzi che aveva già allenato, tanto che ha contattato i genitori e gli stessi giocatori per tesserarli per la sua nuova società. Oltre ai calciatori granata ha contattato anche giocatori già tesserati per altre società e lo ha fatto in tempi non consentiti e questo è una condotta scorretta sul piano etico e morale.

Fino a 14 anni il vincolo è annuale e si può contattare i giocatori solo a fine stagione agonistica, ovvero da fine giugno. E così è successo che molti ragazzini hanno lasciato le rispettive squadre per andare all’Aosta 511. La cosa è stata segnala agli organi federali che il 17 gennaio scorso ha convocato, a Firenze, Giuseppe Luberto.

Davanti al Collegio della Commissione Disciplinare composto da Elmi Taddei, Anastasio e Scarfone, il mister ha ammesso in parte le sue responsabilità e ha 'patteggiato' una squalifica di tre mesi, rispetto ai sei previsti.