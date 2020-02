Pattinaggio artistico: Dragon Trophy a Indelicato e podio per Mosca Barberis a Lubiana

Un mese di febbraio che si è aperto con i brillanti risultati a Lubiana (Slovenia) di Zoe Mosca Barberis ed Emanuele Indelicato, tesserato per la HIL VdA, ma allenato da Romina Poli. Se la giovane atleta di Courmayeur è riuscita a portare a casa un importante terzo posto nella Tivoli Cup, con un punteggio di 25.81 che le è valso il podio dietro solo a due atlete di casa, Indelicato è riuscito a conquistare il Dragon Trophy, classificandosi primo nella categoria Junior.

Risultati molto stimolanti anche i più piccoli del Club di Courmayeur impegnati nel circuito delle Intersociali, che, dopo l'esordio di fine gennaio sulla pista di casa, domenica 16 febbraio torneranno in gara ad Aosta in occasione del X Trofeo Arcobaleno, mentre domenica 29 febbraio saranno in trasferta a Torre Pellice per il 1° Memorial Beppino Levati.

La qualificazione alla finale nazionale FISG della fascia Interregionale sarà, invece, negli obiettivi di Zoe Mosca Barberis e Sofia Della Valle impegnate a Torino nel fine settimana di sabato 22 e domenica 23 febbraio per il terzo appuntamento di questo circuito, lo stesso a cui partecipa Emilie Tussidor, che invece cercherà di portare a casa questo risultato nell'appuntamento di Aosta del 7 e 8 marzo.

Per quanto riguarda invece le finali del Campionato Nazionale e del Trofeo Nazionale Ghiaccio UISP in programma a Pinerolo dal 12 al 15 marzo la partecipazione è già acquisita per Zoe Mosca Barberis, Asia Sudati e Emilie Tussidor, grazie ai risultati ottenuti a novembre a Feltre dove si erano classificate rispettivamente 1° categoria Orsetti 2011, 6° Categoria Orsetti 2010 e 10° Categoria Debuttanti 2007.

Qualche giorno di pausa e poi l'appuntamento sarà con l'European Criterium in programma a Folgaria dal 20 al 24 marzo dove potranno scendere in pista tutte le tre giovani promesse dello Skating Club Courmayeur.