Hockey ghiaccio: U13; sconfitti dal Pinerolo i combattivi Gladiators

Under 13, Girone Piemonte/Lombardia/VdA – Aosta, Sabato 25 gennaio 2019. Ore 18.30.

HC Aosta Gladiators – Storm Pinerolo 5-7 (2-3, 2-2, 1-2)

HC Aosta Gladiators: Samuele Giovinazzo, Federico Boscolo, Riccardo Sangiorgio, Samuel Picco, Simone Giuliani, Stefano Terranova, Daniel De Martino, Andrea Giacometto, Luca Reale, Mattia Lenta, Giulio Pititto, Didier Tacchella, David Cout. Coach: Davide Picco.

Marcatori: Mattia Lenta (2), Andrea Giacometto, Samuel Picco, Stefano Terranova..

Quello di domenica scorsa era incontro proibitivo per i Gladiators: Pinerolo, in U13, è la squadra che ha mantenuto il vertice della classifica per praticamente tutto il campionato (solo una persa su dodici partite disputate). Non deve quindi stupire che i nostri abbiano chiuso con una sconfitta, ma è sicuramente da segnalare che i valdostani non l'hanno resa così scontata, combattendo con tutta la tenacia che hanno appreso dall'inizio della stagione.

Andati a segno in ogni drittel, sono riusciti a tenere la gara aperta sino all'ultima frazione e i piemontesi hanno dovuto far ricorso a tutte le loro energie di capolista per far loro i tre punti. Ora, il calendario del girone si è esaurito, con il turno di questo weekend, e si è in attesa delle comunicazioni della Federazione sullo sviluppo della fase finale interregionale. Una cosa è certa: i ragazzi hanno mostrato, anche in questa categoria, che Aosta c'è e ha voglia di continuare ad esserci.