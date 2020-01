Hockey ghiaccio: IHL Division 1; I Gladiators Lombardo e BLanc salvano l'onore

Milano Rossoblu – HC Aosta Gladiators 5-2 (2-0, 2-0, 1-2)

HC Aosta Gladiators: Nicolò Pellegrini, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Fabio Lombardo, Mattia Cicchetti, Davide Baraldi, Michael Lattanzi, Stefano Sozzi, Pascal Blanc, André Guichardaz, Roberto Biccu, Kevin Paillex, Luca Baraldi, Tommaso Luche, Simone De Luca. Coach: Luca Lattanzi.

Marcatori: Fabio Lombardo (47:06), Pascal Blanc (59:59).

Vari impegni concomitanti, qualche acciacco di stagione e la formazione dei Gladiators arriva a Milano con il roster sprovvisto di alcune energie giovani di cui aveva potuto avvalersi nei turni precedenti. Gli avversari sfruttano a dovere una serie di power play e i nostri sono sotto di due reti nel primo drittel. Nel secondo, altri due goal rendono virtualmente irrecuperabile il vantaggio meneghino e nel terzo, dopo la quinta rete milanese, le due marcature siglate da Lombardo e Blanc non riescono a fare altro se non a rendere meno pesante lo scarto, I Gladiators sono ora terzi nel Girone ovest della Regular Season, con 16 punti. Ora c'è qualche giorno per tirare il fiato, perché la prossima partita è in calendario per domenica 2 febbraio, alle 18.15, in trasferta al PalaTazzoli, contro il Real Torino. C'è tempo per raccogliere le energie, in vista di raggranellare qualche punto in più.