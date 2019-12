Hockey ghiaccio: Marta Mazzocchi salva la bandiera delle Girls contro le Toblach

HC Girls Project – AHC Toblach Dobbiaco Icebears 1-9 (0-3, 1-6, 0-0)

Hc Girls Project: Elena Tosatto, Martina Ferrario, Carmen Ribet, Chiara Vola, Sharon Roccella, Monica Villa, Giulia Doriguzzi Toia, Alessia Gisonna, Fiamma Da Ponte Becher, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Laura Coppes, Micaela Bellussi, Anastasia Ceruti, Corinna Faverzani, Giulia Fiore, Enja Chiarini, Ester Herin, Beatrice Parini. Coach: Luca Giovinazzo / Michela Gaydou / Luca Baraldi.

Marcatrice: Marta Mazzocchi.

Per quanto Dobbiaco fosse la squadra direttamente inseguita dalle ragazze del Girls Project, l'esperienza delle giocatrici altoatesine ha fatto la differenza in campo, consentendo alle avversarie di controllare la gara dall'inizio. Per le atlete del progetto femminile promosso dalla nostra società, comunque, la conferma di un gioco sul quale costruire in futuro, con una rete.

Si chiude così la prima fase della Regular season del campionato nazionale femminile. La seconda, cui le Girls Project avranno comunque accesso, si terrà nel 2020, con calendario ancora da definire.