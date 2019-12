Al bobbista di Fenis Franco Perruquet Collare d’Oro al Merito sportivo del CONI

Il Collare d’Oro rappresenta la massima onorificenza dello Sport italiano e viene conferito al valdostano di Fénis Perruquet per il titolo mondiale conquistato nel 1975 nel Bob a due in coppia con Giorgio Alverà, proprio sulla pista di Breuil-Cervinia. Erano i tempi in cui con l'Aeronautica MIlitare scendeva lungo la pista ghiacciata anche Marco Pellissier di Cervinia.

Giorgio Alverà Pazifico, pilota in tante discesecon il frenatore Perruquet, si è spento il 14 gennaio 2013 a Cortina nella sua abitazioone.

"A Franco Perruquet vanno i più sentiti complimenti dell’Assessorato oltre che ringraziamenti per quello che ha rappresentato per il Bob valdostano e italiano. È un riconoscimento di grande prestigio che premia un atleta che è entrato di diritto nella storia del bob mondiale", ha commnetato l'assessore allo sport Laurent Vierin. Questo premio riporta alla mente il periodo d’oro della pista di Breuil-Cervinia che per anni è stata teatro della disciplina, ospitando gare di livello mondiale.

Perruquet, come altri valdostani prima di lui, tra cui Federico Pellegrino e Marco Albarello, incarna la tenacia e la determinazione tipiche delle genti di montagna. Grazie a questi campioni il nome della Valle d’Aosta risuona nel mondo, a riprova che malgrado le piccole dimensioni, questa regione è capaci di dare i natali a grandi sportivi e campioni.

Nel corso della sua positiva carriera, Perruquet ha conquistato anche nel 1973 una medaglia di bronzo ai campionati italiani di Bob a 2 e Bob a 4, oltre che un 8° posto, sempre in coppia con Alverà, ai Giochi olimpici di Innsbruck nel 1976.