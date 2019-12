Sci alpino: Alice Mus concede il bis nei SuperG di Pila

Si è concluso sulla pista Bellevue di Pila con la disputa di un doppio SuperG Fis Cittadini, il programma delle gare organizzate dallo Sc Aosta con le ottime prestazioni delle ragazze della squadra Asiva e in particolare di Alice Mus, prima in entrambe le gare. Bene anche, per i ragazzi, Benjamin Alliod vincitore della seconda prova.

Nella prima discesa al femminile, dunque, netto successo di Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino; 1’07”39), a precedere di 71/100 Héloïse Edifizi (1’08”10) e di 2”10, Camilla Dooms (Sc Crammont MB; 1’09”49). Al quarto posto Martine Brumin (Sc Aosta; 1’09”73; prima Aspiranti) e quinta la trentina, nata nel senese, Amelia Rigatti Di Grazia (1’10”05). Settimo posto di Valentina Freppaz (Sc Gressoney MR; 1’10”16); 9° Alice Calaba (Sc Gressoney MR; 1’10”36); 10° Sofia Carrel (Sc Crammont MB; 1’10”70).

In campo maschile si è imposto il padovano Andrea Rossi (1’05”08) a precedere di soli 8/100 il trevigiano Luca Taranzano (1’05”16) e di 27/100 il trentino Tommaso Zanella (1’05”35). Quarto posto a pari merito per l’ucraino Ivan Kovbasnyuk (1’05”67) e il livignasco Simon Talacci (Cse; 1’05”67). Dal sesto al decimo posto troviamo nell’ordine: Michael Tedde (Cse; 1’05”75), Elia Facchini (Sc Gressoney MR; 1’05”77); Benjamin Alliod (Cse; 1’05”83); Emile Boniface (Sc Chamolé; 1’05”92; 2° Aspiranti); Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB; 1’06”00; terzo Aspiranti).

Nella replica, Alice Mus ha fatto doppietta, chiudendo in 1’05”81; sul podio, a 21/100, Virginia Suriano (Sc Chamolé; 1’06”02) e a 65/100 Ginevra Berta (1’06”46). Al quarto posto Alice Calaba (1’06”81; prima Aspiranti); 5° Héloïse Edifizi (1’06”63); 6° Camilla Dooms (1’07”29); 9° Martine Brumin (1’07”58; quarta Aspiranti). Al maschile, successo di Benjamin Alliod (1’03”53) seguito, a 15/100, da Andrea Rossi (1’03”68) e, a 44/100, da Tommaso Zanella (1’03”97). Quarto Simon Talacci (1’04”11) e quinto Elia Facchini (1’04”22). In 11° posizione Emile Boniface (1’04”85; 5° Aspiranti); 13° Elliot Perretta (1’04”92); 14° Thomas Larivière (Sc Crammont MB; 1’05”05); 15° Michael Tedde (1’05”23).