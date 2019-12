Short Treck: Cynthia Mascitto d'Oro con staffetta Coppa del Mondo a Nagoya

Il quartetto d’oro, formato da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Nicole Botter Gomez e, appunto, Cynthia Mascitto, è tornato sul gradino più alto del podio dopo quasi quattro anni, al termine di una gara davvero incredibile, che ha visto la squalifica della Corea del Sud, con la vittoria assegnata alle azzurre davanti a Canada e Russia.

Classe 1994, Cynthia Mascitto è tesserata per lo Skating Club Courmayeur da un paio di stagioni: nella tappa giapponese, oltre al successo di squadra, con il suo 15° posto è risultata prima delle italiane nel ranking dei 1.000m, mentre in quello dei 1.500m ha fatto registrare un 17° piazzamento che la pone come seconda delle italiane dopo Arianna Fontana classificatasi al quinto posto.