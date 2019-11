Hockey: U17; l'Asiago detta legge a spese dei Gladiators

Asiago Junior – HC Aosta Gladiators 6-2 (4-0, 1-2, 1-0)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Federico Paternoster, Marco Olivo, Alessia Gisonna, Nicholas Gianni, Philippe Charles, Fabio Pietromica, Alessandro Minniti, Gabriel Montini, Nathan Garau, Davide Gerbi, Federico Gisonna, Nicolò Borio, Alessandro Carbone, David Cicchetti, Andrea Gesumaria. Coach: Luca Giovinazzo/Davide Baraldi.

Marcatori: Nicholas Gianni, Nathan Garau.

L'Asiago, attuale secondo nella classifica della Regular Season, ipoteca la sfida contro i valdostani già nel primo drittel, mettendo a segno ben quattro reti, due delle quali in superiorità numerica. Dopodiché, i Gladiators riescono a ritrovare equilibrio, vincendo anche la seconda frazione, ma il divario è troppo ampio per poter essere colmato.

A questo punto, i ragazzi di Giovinazzo, che nella seconda fase della Regular Season non hanno ancora trovato punti, sono quarti nella classifica del Master Round. Occorre mettere in cascina del fieno e la prossima occasione arriverà sabato 30 novembre, in trasferta a Gardena, contro l'HC Gherdeina. Gli altoatesini sono quinti, a parità di punteggio. La graduatoria dice quindi di una sfida possibile. Si vedrà.