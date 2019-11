Hockey: Sette Gladiators convocati nelle nazionali giovanili

Fine settimana di superlavoro per i sette gli hockeysti dell'HC Aosta Gladiators convocati nelle nazionali giovanili dalla categoria Under 14 all'Under 20

La Nazionale Under 15 sta preparando, a Vipiteno (Bz), la 'Kufstein Cup 2019', in programma in Austria domenica 10 novembre. Tra i convocati nella rosa che affronterà il torneo, il difensore Federico Gisonna, gli attaccanti Nathan Garau e Tommaso Madaschi, tutti tesserati Gladiators.

La Nazionale Under 16 è in allenamento ad Egna (Bz) per preparare il torneo 4 Nazioni, che si svolge a Kapsovar, in Ungheria. La 'pattuglia' targata Gladiators vede, in questo caso, la convocazione del difensore Nicolò Fanelli e dell’attaccante Tommaso De Luca, nonché del presidente del sodalizio Luca Giovinazzo in qualità di assistant coach all’allenatore Paolo De Biasio e dell’attrezzista Luca De Santi.

A Fondo (Trento) sono già attive le ragazze della Nazionale femminile Under 18, impegnate nel torneo 4 Nazioni: agli ordini dell’allenatore Massimo Fedrizzi c’è anche l’attaccante dei Gladiators Marta Mazzocchi, oltre al difensore Giulia Fiore (che milita nei Valpellice Bulldogs, ma è anche impegnata nella squadra femminile HC Girls Project promossa dalla nostra società).