Quattro nuovi distintivi d'oro FISI: consegnati a Modena i riconoscimenti a De Minicis, Dunnhofer, Mosso e Blengini

Doriano De Minicis, Maurizio Dunnohfer, Marco Mosso e Pietro Blengini ha ricevuto oggi a Modena - Skipass il distintivo d'oro FISI, per la loro attività di molti decenni nell'ambito della Federazione Italiana Sport Invernali.

Al microfono Marco Mosso; il primo a sn Marco Albarello responsabile grandi eventi in Valle d'Aosta

Il momento della celebrazione è arrivato durante la Consulta dei Comitati Regionali, il momento in cui il territorio partecipa attivamente dell'attività federale.

Il Presidente Roda ha consegnato la benemerenza al termine dei lavori, complimentandosi con il quattro premiati per la lunga e proficua attività svolta in ambito federale.