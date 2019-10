Hockey: Under 17, i Gladiators rimontano e battono il Kaltern 3 a 2

Continua il momento di forma della Under 17 dei Gladiators, che inanella un'altra vittoria nel girone B del campionato nazionale di hockey, arrivando così a quattro successi sui cinque turni. l'HC Aosta Gladiators ha infatti sconfitto in rimonta l'SV Kaltern/Caldaro per 3a 2 (parziali 2-1, 1-0, 0-1).

Gli ospiti passano in vantaggio dopo quattro minuti dall'inizio, ma i valdostani riagganciano e passano davanti entro la fine del drittel. Nella seconda frazione, ulteriore allungo e, nell'ultima, gli avversari sfruttano un power play e segnano ancora, ma la difesa tiene e, all'ultima sirena, arrivano i tre punti. Per quanto i Gladiators siano in vetta, parlare di classifica è prematuro, per cui ci si può concentrare solo sul prossimo turno, che sarà infrasettimanale: i ragazzi di Giovinazzo saranno in trasferta, mercoledì 16 ottobre, alle 18.30, per la sfida contro l'HC Varese 1977.

Formazione HC Aosta Gladiators: Benjamin Jordaney, Alessandro Birtig, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Federico Maria Paternoster, Marco Olivo, Nicholas Gianni, Philippe Charles, Marta Mazzocchi, Fabio Pietromica, Alessandro Minniti, Daniele Doriguzzi Toia, Lorenzo Lamberti, Tommaso Mazza, Nathan Garau, Davide Gerbi, Federico Gisonna, Nicolò Borio, Alessandro Carbone, David Cicchetti, Andrea Gesumaria. Coach: Luca Giovinazzo/Davide Baraldi.

Marcatori: Federico Gisonna (6:18), David Cicchetti (11:09), Alessandro Birtig (22:47).