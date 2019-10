Spada: Bravi i valdostani alla 1° Prova Nazionale Cadetti Under 17

La difficile competizione di cadette Under 18 ha visto in pedana anche la valdostana Alice Pradelli, esordiente di 14 anni in categoria, che ha dimostrato la maturità di poter reggere una competizione di tale alto livello.

Il giorno successivo i migliori 427 spadisti cadetti Under 17, di tutta Italia, hanno iniziato gli assalti alle ore 9 continuando a tirare fino a fine giornata.

I due spadisti Alessandro Russotto e Leonardo Di Tommaso (nella foto) sono riusciti rispettivamente a tirare dopo il girone anche nella prima eliminazione diretta e nella seconda eliminazione diretta, piazzandosi nella prima metà della classifica.

Chi fosse interessato ad avvicinarsi alla disciplina, sotto la guida dei tecnici Massimo Restivo, Fiammetta Manni, Cinzia Sacchetti e della preparatrice atletica della Federazione Italiana Ginnastica Paola Florio presso la palestra dell'Istituto “San Giovanni Bosco” di C.so Battaglione Aosta, 95, Aosta, può scrivere a scherma.aosta@gmail.com, www.schermaaosta.it o telefonare al 327.1945696 (dopo le 19).