Cogne al lavoro per la Masters World Cup 2020 Il 19 e 20 luglio sopralluogo sui Prati di Sant’Orso

Le immagini da cartolina di una Cogne innevata, del calore del pubblico valdostano e dell’impresa firmata Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno fatto il giro del mondo. Sono passati ormai cinque mesi da quello spettacolare fine settimana di Coppa del Mondo, dedicato agli sci stretti. Cogne ha ricevuto in più di una occasione complimenti e apprezzamenti per il grande spettacolo e per l’organizzazione delle gare. Cogne sui social dei migliori atleti al mondo, Cogne chiacchierata ai Mondiali di Seefeld, Cogne applaudita al Fis Calendar di Dubrovnik (Croazia).

Ora, sull’onda dell’entusiasmo e dopo un po’ di meritato riposo, la macchina organizzativa è tornata in moto per preparare i prossimi appuntamenti. Cogne raddoppia di nuovo e nella prossima stagione oltre all’ormai tradizionale e storica MarciaGranParadiso affiancherà un altro evento mondiale.

Dal 7 al 14 marzo 2020 la località valdostana ospiterà la Masters World Cup che porterà in Valle d’Aosta centinaia e centinaia di fondisti. Sei giornate di gare, un programma collaterale molto più ampio per far vivere e conoscere la Valle d’Aosta a chi ama gli sci stretti, ma ne approfitta anche per qualche giorno di vacanza. Se da una parte c’è un calendario agonistico da rispettare, dall’altra c’è una scaletta di eventi che Events in Cogne sta già pianificando.

A Cogne e in tutta Valle d’Aosta le attrazioni non mancano: lo staff sta affinando una serie di iniziative che verranno sottoposte ai vertici della World Master Cross-Country Ski Association che il 19 e il 20 luglio arriveranno sui Prati di Sant’Orso per il tradizionale sopralluogo.

Events In Cogne dovrà anche portare avanti la tradizionale MarciaGranParadiso che si svolgerà nel fine settimana che va dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020. Anche lì si attendono diverse centinaia di fondisti e proprio il 1° luglio sono state aperte le iscrizioni per la 38a edizione.

Prima di concentrarsi solo ed esclusivamente sul futuro, Cogne rivivrà ancora una volta la spettacolare tappa di Coppa del Mondo del 16 e 17 febbraio scorsi. Il 14 luglio lo speaker Paolo Mei condurrà una serata insieme agli atleti valdostani che hanno gareggiato in quella occasione. Appuntamento in Piazza a Cogne alle ore 18,30.

Un’Italia sempre più al centro dei grandi eventi dedicati agli sport invernali, con una Valle d’Aosta che da ormai diverse stagioni è sotto i riflettori con fondo, snowboard e sci alpino.