Scherma: Federica Isola campionessa italiana assoluta di spada, argento Clerici

Continua la stagione perfetta di Federica Isola, che a Palermo, nella terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di scherma, conquista il suo primo titolo nazionale tra le big. Una vittoria, quella della spadista dell'Aeronautica Militare allenata dal maestro Massimo Zenga alla Pro Vercelli, che arriva in una finale tutta piemontese contro Alice Clerici (Fiamme Oro e Accademia d'Armi Marchesa, dove si allena con Dario Chiadò). 15-11 il punteggio della finale, con Isola a condurre fin dalle prime battute.

L'aviera piemontese era approdata all'ultimo atto della gara grazie a una vittoria per 15-14 alla priorità sulla campionessa del mondo in carica e tre volte campionessa italiana Mara Navarria (Esercito). Ai quarti era arrivato il successo per 15-11 su Francesca Boscarelli (Esercito), mentre per Alice Clerici vittoria per 12-11 su Alessandra Bozza (Aeronautica) ai quarti e per 15-12 su Beatrice Cagnin (Aeronautica) in semifinale

In questa stagione, tra febbraio e giugno, Federica Isola ha conquistato tutti i titoli a disposizione nella gare a cui ha preso parte: Europei Under 20, Mondiali Under 20, Coppa del Mondo Under 20, Campionati Italiani Under 20 e Campionati Italiani Assoluti. Ora è attesa dagli Europei che si disputeranno a Dusseldorf, dove sarà presente tanto nella prova individuale quanto in quella a squadre.