Sci alpino: CIAsp, Sophie Mathiou oro nello Slalom di Moena

Con il miglior tempo nella seconda manche, con le avversarie distanti più di mezzo secondo nel parziale, e in grande rimonta Sophie Mathiou fa suo l’oro nello Slalom dei Campionati italiani Aspiranti di Sci alpino femminile, rassegna tricolore in corso di svolgimento a Falcade – Passo San Pellegrino, nelle province di Belluno e Trento, che si concluderà domani con il SuperG e la Combinata maschile e il Parallelo femminile. al momento, il bottino del Comitato Asiva nelle competizioni in rosa sulle nevi veneto-trentine è di nove medaglie (otto Aspiranti e una Giovani) in cinque gare: Slalom speciale, Slalom Gigante, Combinata, SuperG e Discesa libera.

A Moena/Alpe Lusia, 5° al termine della prima manche, a 4/100 dal podio e a 37/100 dal primo posto, Sophie Mathiou (Sc Pila; 1’35”06) fa segnare il miglior crono nella seconda metà di gara e conquista la medaglia d’oro; alle sue spalle, a 19/100, la trentina Camilla Vianello (1’35”25) e, a 45/100, in risalita dalla settima piazza, la genovese del Mondolé Ski di Cuneo, Martina Piaggio (1’35”51). Recupera dall’11° posto a metà gara e chiude 8° Carole Agnelli (Club de Ski; 1’36”79); 18° Alice Calaba (Sc Gressoney MR; 1’38”64); 36° Ilaria Mareliati (Sc Courmayeur MB; 1’44”42); 38° Gaia Spinella (Sc Chamolé; 1’44”61).

Nella Discesa libera maschile dei Campionati italiani Aspiranti, prime due posizioni allo Ski College Veneto, grazie al bresciano Giovanni Franzoni (1’14”19) e al bellunese Federico Scussel (1’14”33), con terzo il genovese del Mondolé Ski di Cuneo, Marco Abbruzzese (1’14”75). Al 22° posto Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB; 1’16”30); 23° Emile Boniface (Sc Chamolé; 1’16”39); 28° Thomas Larivière (Sc Crammont MB; 1’16”81); 33° Alessandro Lami (Club de Ski; 1’17”24); 46° Alessandro Arnaldi (Sc Courmayeur MB; 1’18”26); 49° Lorenzo Carlo Varese (Sc Crammont MB; 1’18”64).