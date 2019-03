Coppa del mondo di spada femminile: Isola e Clerici terze nella prova a squadre a Chengdu

Terzo posto per un'Italia per metà piemontese nella gara a squadre di Coppa del Mondo disputata domenica 24 marzo a Chengdu, Cina. Nel quartetto, con le veterane Mara Navarria e Rossella Fiamingo, c'erano infatti anche la torinese Alice Clerici (Fiamme Oro, di base all'Accademia Scherma Marchesa) e la vercellese Federica Isola (Aeronautica, cresciuta nella Pro Vercelli, dove si allena a tutt'oggi).

L'Italia si è imposta nella finalina per il terzo posto contro la Cina, col punteggio di 31-28, dopo essere stata eliminata in semifinale dalla Germania, poi vincitrice della gara nella finale sull'Estonia, per 41-34. Le azzurre avevano iniziato la loro gara superando agli ottavi l'Ucraina per 45-39. Poi ai quarti era giunta la vittoria per 30-29 contro la Russia.