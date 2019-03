Scherma: Federica Isola ancora campionessa Europea Giovani spada femminile

L'atleta vercellese tesserata per l'Aeronautica Militare, cresciuta e di base alla Pro Vercelli, si è imposta nella gara disputata il 28 febbraio ai Campionati Europei Cadetti e Giovani di Foggia. Isola ha conquistato la vittoria superando 15-10 la russa Evgeniya Zharkova in finale, dopo aver battuto un'altra russa, Manana Saumova, in semifinale, col punteggio di 15-7.

L'atleta vercellese, che aveva perso un solo assalto nella fase a gironi, si era imposta per 15-5 sulla spagnola Laura Aznar nel tabellone delle 64, per 15-14 sull'ucraina Darja Varfolomyeyeva nelle 32, per 15-8 sulla polacca Alicja Klasik nelle 16, per 15-7 sulla ceca Veronika Bieleszova ai quarti di finale.

Diciottesimo posto finale per l'altra piemontese in gara, la torinese Alessandra Bozza, anche lei atleta dell'Aeronautica di base all'ISEF Eugenio Meda di Torino, eliminata nel tabellone delle 32 dall'ucraina Kateryna Chorny col punteggio di 15-7. Isola e Bozza torneranno in pedana il 2 marzo per la prova a squadre.