Svelati gli ospiti della nuova edizione del Festival dei Libri Sportivi a Busto Arsizio

Torna il Festival dei Libri Sportivi: la quinta edizione si svolgerà dal 9 all’11 settembre a Busto Arsizio (VA) e porta autori, giornalisti e storici che raccontano lo sport tra memorie personali, inchieste e biografie. Tutti gli incontri, gratuiti, avranno inizio alle 20.45; il 9 settembre si svolgeranno nella Sala Tramogge, il 10 presso la Concessionaria Paglini e l’11 in Piazza Santa Maria.

9 settembre - Sala Tramogge

La prima giornata indaga le identità e le relazioni che si intrecciano nella vita degli sportivi. Bruno Giacomelli presenta Continuavano a chiamarmi ‘Jack O’Malley’”, un’autobiografia che ripercorre la sua carriera nel motorsport, dagli esordi fino alla Formula 1, tra successi, sfide e ricordi personali, offrendo uno sguardo autentico sul mondo delle corse degli anni ’70 e ’80. Adalberto Scemma e Massimiliano Castellani, con Schiaffino. L’uomo che veniva da lontano, presenteranno un’indagine biografica dedicata a Juan Alberto Schiaffino, grande campione del calcio uruguaiano e del Milan, ripercorrendone la storia sportiva e umana.

10 settembre - Concessionaria Paglini

Il secondo giorno esplora le figure dei grandi protagonisti del passato e le ricerche che ne ricostruiscono le vicende meno note. Stefano Tacconi presenta L’arte di parare, un’autobiografia in cui racconta la sua carriera da portiere e il difficile percorso affrontato dopo la malattia, tra riabilitazione, famiglia e rinascita. Sempre il 10 settembre Andrea Cordovani propone Il mito da rapire. Enzo Ferrari e l'ombra dei sequestri, un saggio che ripercorre il tentato rapimento di Enzo Ferrari nel 1975 e il clima degli anni dei sequestri in Italia, intrecciando cronaca nera, ricostruzione storica e ritratto umano del Drake.

11 settembre – Piazza Santa Maria

La giornata conclusiva, dedicata alla narrativa sportiva e alla cronaca d’inchiesta, vedrà Beppe Conti presentare Il giallo del Tour, un libro che racconta la storia del Tour de France dalle origini ad oggi, intrecciando trionfi, tragedie, segreti e misteri della corsa più importante del mondo. A chiudere il festival sarà Claudio Lauretta con il suo spettacolo Imitamorfosi, che unisce imitazione e trasformismo in un ritmo brillante e coinvolgente. Tra personaggi famosi, mode che cambiano e costume sociale, Lauretta dà vita a un viaggio ironico e sorprendente, con pochi elementi scenici e grande versatilità.

L’evento è promosso dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con il Gruppo Editoriale More News e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e del Panathlon Club La Malpensa. Anche per questa edizione il Festival può contare sul supporto di partner locali e nazionali, tra i quali Concessionaria Paglini e la Società Ciclistica Alfredo Binda.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale