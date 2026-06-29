Freedom to Swim, la seconda edizione conferma il successo: il mare è davvero di tutti (Foto e Video)

Quella di sabato 27 giugno è stata una giornata che ha confermato una certezza: "Freedom to Swim" non è più soltanto un'idea, ma un appuntamento che cresce, si consolida e lascia il segno. A un anno dalla prima edizione, la Marina di Loano ha ospitato la seconda edizione dell'evento, dimostrando come un progetto nato con l'obiettivo di rendere il mare davvero accessibile possa trasformarsi in una tradizione capace di coinvolgere sempre più persone.

Organizzato dall’Associazione Culturale Territori insieme a Doria Nuoto Loano 2000 e Marina di Loano, con il patrocinio del Comune di Loano e della Regione Liguria, "Freedom to Swim" ha ribadito un principio semplice quanto fondamentale: il mare è un patrimonio di tutti e tutti devono poterlo vivere senza barriere.

Protagonisti della giornata sono stati gli amici con disabilità visive, che hanno potuto nuotare, entrare in acqua o semplicemente lasciarsi cullare dal mare, accompagnati da istruttori e atleti formati dalla Federazione Italiana Nuoto. Un metodo collaudato, mutuato dall'esperienza del paratriathlon, ha permesso a ogni partecipante di affrontare il mare affiancato da una guida, in un rapporto di fiducia fatto di piccoli gesti, sicurezza e condivisione.

Se la prima edizione aveva rappresentato una scommessa, questa seconda ha confermato la bontà del percorso intrapreso. Non solo per il numero di persone coinvolte o per l'organizzazione sempre più rodata, ma soprattutto perché attorno a "Freedom to Swim" si è rafforzata una vera rete di collaborazione tra associazioni, istituzioni, mondo dello sport e forze dello Stato, unite dalla volontà di rendere concreta la parola inclusione.

Anche quest'anno il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, con la moto d'acqua, e la Capitaneria di Porto hanno garantito assistenza e sicurezza durante tutte le attività, offrendo ai partecipanti anche l'emozione di un'uscita in mare. Un'esperienza che, per molti, resterà uno dei ricordi più belli della giornata.

Ma "Freedom to Swim" continua a essere qualcosa che va oltre lo sport. È un'occasione di incontro, di conoscenza reciproca, di abbattimento dei pregiudizi. È la dimostrazione che l'accessibilità non è soltanto una questione di strutture o servizi, ma soprattutto di cultura, sensibilità e volontà di costruire esperienze nelle quali nessuno si senta escluso.

Un ringraziamento speciale va a Doria Nuoto Loano 2000 e al suo presidente Massimiliano Gattuso, a Marina di Loano, ai volontari, agli istruttori, agli atleti e a tutti coloro che, con il loro impegno, hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Grazie anche alle istituzioni che hanno scelto di essere presenti: il sindaco di Loano Luca Lettieri con l'assessore Enrica Rocca, i consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza e il Tenente di Vascello Alessandro Venuto, comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga.

Il grazie più importante, però, va ai partecipanti e alle loro famiglie. Sono stati ancora una volta i loro sorrisi, le emozioni vissute in acqua e fuori dall'acqua, gli abbracci e le parole scambiate a dare il senso più autentico della manifestazione. È da qui che nasce la voglia di continuare a crescere, di immaginare nuove iniziative e di fare in modo che "Freedom to Swim" diventi ogni anno un punto di riferimento sempre più importante.

Il percorso, insomma, è appena iniziato. Dopo due edizioni che hanno dimostrato quanto questo progetto sia capace di unire persone, istituzioni e territorio, lo sguardo è già rivolto al futuro. L'appuntamento è già fissato: la terza edizione di "Freedom to Swim" si terrà sabato 26 giugno 2027, con l'obiettivo di tornare a vivere insieme una giornata di mare, sport e inclusione, ancora più ricca di partecipazione ed emozioni.