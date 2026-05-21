“Freedom to Swim” 2026: il mare per tutti alla Marina di Loano

La Marina di Loano si prepara ad accogliere nuovamente “Freedom to Swim”, che sabato 27 giugno, dalle 10:30 alle 13:00, porterà in riva al mare una giornata dedicata a sport, inclusione e partecipazione. L’appuntamento, gratuito e promosso da Associazione Culturale Territori, torna dopo la prima edizione, che ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento.

L’evento, organizzato insieme a Doria Nuoto Loano e Marina di Loano, con il patrocinio del Comune di Loano, nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza concreta di accesso al mare a persone con disabilità visive, trasformando il nuoto in un momento di autonomia, relazione e condivisione.

Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, sottolinea: “Freedom to Swim rappresenta perfettamente l’idea di città che vogliamo continuare a costruire: una Loano accogliente, inclusiva e capace di trasformare il mare in uno spazio realmente accessibile a tutti. Il ritorno di questa iniziativa alla Marina di Loano, dopo il successo della prima edizione, conferma quanto sport, solidarietà e collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio possano generare valore sociale concreto.

Ringrazio l’Associazione Culturale Territori, il Doria Nuoto Loano 2000, la Marina di Loano, la Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto, gli atleti e tutti i volontari che rendono possibile questa esperienza. Per le persone non vedenti e ipovedenti, entrare in mare in sicurezza significa vivere un momento di autonomia, fiducia e libertà. Ed è proprio questo il messaggio più bello: il mare di Loano è di tutti, senza barriere e senza eccezioni.”

Per l’occasione, i partecipanti saranno affiancati in acqua da atleti brevettati della Federazione Italiana Nuoto, formati per accompagnare i nuotatori attraverso un sistema di guida sviluppato nell’ambito del paratriathlon agonistico. Una modalità pensata per garantire sicurezza e orientamento, ma anche per rendere l’esperienza più immediata e coinvolgente. Aperto anche a chi non ha dimestichezza con l’acqua, l’evento garantisce un contesto protetto grazie alla presenza della Polizia di Stato con moto d’acqua e della Capitaneria di Porto con propri mezzi di supporto.

Freedom to Swim rappresenta una visione del mare aperta, inclusiva e accessibile: valori che Marina di Loano continua a sostenere e promuovere con convinzione. Crediamo che il mare debba essere uno spazio aperto a tutti, senza barriere, capace di creare relazioni, esperienze e opportunità di incontro - dichiara Gianluca Mazza, Amministratore Delegato di Marina di Loano - Insieme a partner come Doria Nuoto Loano e Associazione Culturale Territori, e grazie al supporto delle istituzioni e delle realtà coinvolte, continuiamo a lavorare per rendere Marina di Loano un luogo sempre più accogliente, accessibile e inclusivo, dentro e fuori dall’acqua.”

Giunta alla seconda edizione, “Freedom to Swim” conferma la propria vocazione come iniziativa capace di unire sport, attenzione al territorio e cultura dell’accessibilità, ribadendo l’idea del mare come spazio aperto davvero a tutti.

Per maggiori informazioni e per partecipare scrivere a segreteria@associazioneterritori.it o chiamare il seguente numero: 393 3357788