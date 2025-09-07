Canoa: Argento e Bronzo per il Canoa Kayak Aosta alla Finale Nazionale Canoagiovani: Lorenzo Imperato brilla a Caldonazzo

Argento e Bronzo per il Canoa Kayak Aosta alla Finale Nazionale Canoagiovani: Lorenzo Imperato brilla a Caldonazzo

Tra venerdì 5 e domenica 7 settembre, lo spettacolare scenario del Lago di Caldonazzo (TN) ha ospitato la Finale Nazionale del Canoagiovani e il Meeting delle Regioni, evento clou della stagione per i giovani canoisti Under 14 delle categorie Allievi e Cadetti. In acqua oltre mille atleti da tutta Italia, accompagnati da tecnici, famiglie e appassionati per un weekend all’insegna dello sport, della crescita e del sano spirito competitivo.

A tenere alta la bandiera valdostana ci ha pensato il Canoa Kayak Aosta, presente con un solo atleta, ma capace di lasciare il segno: Lorenzo Imperato ha infatti conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella prova individuale, con un tempo di 48”26, preceduto soltanto dall’atleta siciliano del Teocle e riuscendo a precedere il veneto del Treporti in un testa a testa entusiasmante.

Ma il weekend trentino di Lorenzo non si è fermato qui: venerdì ha ben figurato nella prova lunga dei 2000 metri, specialità notoriamente impegnativa, chiudendo con un più che onorevole 6° posto, sabato è arrivata un’altra soddisfazione con la medaglia di bronzo nel K4 Open misto.

“Sono davvero molto soddisfatto della prestazione di Lorenzo e dell’intera stagione agonistica” – ha dichiarato il tecnico del club Antonio Marmorino – “Il lavoro fatto in questi mesi ha dato i suoi frutti, e i risultati parlano chiaro: i nostri ragazzi stanno crescendo.”

Un bilancio positivo che si estende anche alle competizioni di inizio agosto: dal 1 al 3 agosto l’Idroscalo di Milano ha ospitato i Campionati Italiani per le categorie Junior (Under 18) e Ragazzi (Under 16). In quell’occasione, Bianca Marmorino, nella categoria Junior, ha centrato due settimi posti nelle finali dei 500 e 200 metri, confermando la sua costanza a livello nazionale.

Altro atleta in gara, Edoardo Pogliotti, categoria Ragazzi, che pur non centrando l’accesso alla finale ha mostrato determinazione e voglia di crescere, elementi fondamentali per affrontare al meglio il passaggio nella categoria superiore.