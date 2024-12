Battaglia sul ghiaccio: Chi la spunterà tra Aosta e Fassa Falcons?

Sabato 21 Dicembre alle ore 20.00 si terrà la partita tra l'Hockey Club Aosta e i Fassa Falcons: la ventitreesima giornata di campionato IHL 2024/25 vedrà battersi su ghiaccio Aostano, che ha ospitato il 15 Dicembre la Nazionale Italiana di Hockey U20, la prima squadra di Coach Giovinazzo, ormai matematicamente in corsa per Final4 e MasterRund, contro quella di Coach Marchetti.



La prima squadra di Aosta ha accolto da poche settimane un nuovo attaccante di spessore in squadra, Matteo Luisetti, che completa la rosa dei giocatori IHL acquistati dall'Aosta, in vista di una conclusione di campionato aggressiva e sul pezzo. Le prossime partite promettono tutte un vero spettacolo per il pubblico.

Con una partita che precede la pausa Natalizia, quale quella di Sabato 21 Dicembre, c'è occasione migliore per il Club della Valle di ringraziare tutti i tifosi, che hanno sostenuto la prima squadra con entusiasmo e scaldato il Palaghiaccio di Aosta dall'inizio del Campionato?



"E' con l'obiettivo di restituire, anche solo in minima parte, tutto l'affetto ricevuto dalle famiglie, dai tifosi e dai nuovi appassionati, che il Club ha deciso di aprire al pubblico la partita del 21 Dicembre contro il Fassa: l'ingresso sarà gratuito per tutti, così che tutti possano godere dell'adrenalina di questo sport. Per gli abbonati Silver e Gold, ai quali va tutta la gratitudine del Club per la fiducia riposta sin dall'inizio del Campionato, l'Hockey Club Aosta ha pensato di regalare la prima partita di Playoff. Mostrando l'abbonamento in cassa, il giorno della prima sfida in casa dei Playoff, gli abbonati Silver e Gold avranno diritto all'ingresso omaggio. Ci piace pensare alla partita di Sabato come un regalo di Natale in anticipo per tutti!" Queste le parole del Coach Luca Giovinazzo, intervistato rispetto all'iniziativa del Club per il 21 Dicembre.

Alla partita contro il Fassa del 21 Dicembre si esibiranno tra un tempo e l'altro le giovani atlete del pattinaggio artistico dell'Art On Ice: è ormai tradizione, per il Club di Aosta, regalare ai suoi spettatori le spettacolari coreografie della splendida disciplina Olimpica del pattinaggio. Verrà inoltre svolto il "lancio del disco", che mette in palio premio firmati HC Aosta, per qualche fortunat* tifos*: uno dei momenti più attesi dai piccolini, ma anche dagli adulti.

All'interno del Palaghiaccio è ormai consueta la vendita del merchandise della squadra: dando la possibilità a tutti i tifosi di acquistare e portare sugli spalti un pezzo della squadra della Valle. Per il Natale saranno in vendita, nell'angolo del Merch, le "idee-regalo Natalizie" perfette per gli appassionati di Hockey: dai coupon-partita, alle maglie da gioco personalizzate. Una ottima soluzione anche per chi deve ultimare i regali prima del Natale!

La partita di Sabato 21 Dicembre ore 20.00 è un evento ad Aosta da non perdere: la squadra della Valle aspetta tutti per tifare dagli spalti #QuestaèAosta!"