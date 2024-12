HC Aosta Vs Hockey Como: Una partita senza troppi colpi di scena né penalità

Si è disputata giovedì 5 dicembre la partita tra L'Hockey Club Aosta, al secondo posto della classifica IHL di questo campionato 2024/25 e l'Hockey Como, che tenta di risalire la china di questa classifica da molte settimane.

Una partita senza troppi colpi di scena né penalità: l'attacco dell'Hockey club Aosta ha dato filo da torcere alla squadra comasca, che non è riuscita a penetrare neanche una volta la rete di Marinelli e Montini. Il primo tempo ha visto i goal di Berger, Garau, Buono Ch. e De Toni. Nel secondo tempo altre tre reti da parte della squadra di Giovinazzo: Timpone, De Toni ed un autogol del Como, che porta la squadra al 7-0. Terzo tempo senza scampo per il Como, con ben 6 gol da parte dell'Aosta: 3 di Nardella, 1 di Timpone e uno a testa per i fratelli Buono. Sicuramente una iniezione di buonumore questa vittoria per l'Aosta, dopo la sconfitta contro i Lucci.



La squadra del Club Aostano tornerà sul ghiaccio di casa per la partita del 14 Dicembre ore 20.00 contro il Dobbiaco e Sabato 7 Dicembre in trasferta ad Alleghe contro le Civette.



HC Aosta - HC Como 13-0 (4-0; 3-0; 6-0)

Reti:

03:14 Berger

08:05 Garau

09:35 Buono Ch.

12:20 De Toni

29:37 Timpone

33:02 De Toni

37:54 Nimenko

41:18 Nardella

41:55 Buono Ch.

44:16 Buono Ca.

45:19 Timpone

48:52 Nardella

58:04 Nardella

Roster: Marinelli, Montini, Buono Ch, Nardella, Moucka, Nymenko, Mocellin, De Toni, Fraschetta, Timpone, Lenta, Berger, Garau, Viliotti, Buono Ca, Gesumaria, Lysenko, De Nardin, De Santi.

Coach: Luca Giovinazzo