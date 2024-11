Hockey Club Aosta vs SV Kaltern Caldaro: Scontro al vertice sabato al palaghiaccio

"Sabato 30 Novembre ore 20.00 presso il palaghiaccio di Aosta l'Hockey Club Aosta incontrerà il SV Kaltern Caldaro rothoblaas: un vero e proprio scontro al vertice!

Questo perchè, a dividere le due squadre nella classifica di questa prima fase di campionato IHL 2024/25, ci sono solo 6 punti. Il Caldaro primeggia da inizio stagione, con una sola sconfitta nel suo calendario, mentre l'Aosta ha affinato il gioco dimostrando le capacità del suo roster, conquistando il secondo posto. Due squadre straordinarie, pronte a dare tutto sul ghiaccio, che si sfideranno in una battaglia che promette di essere indimenticabile.

La voglia di rivalsa del Club Aostano è palpabile, dopo la sconfitta del 5 Ottobre contro i Lucci, un 6-3 che aveva lasciato l'amaro in bocca. Intervistato rispetto a questa imminente partita, prossima temporalmente solo alla trasferta di Giovedì 28 Novembre a Pergine, l'Head Coach Luca Giovinazzo ha dichiarato: "Il campionato sta andando bene, non aspettavamo di giocarci già il primo posto. Sabato sarà la partita delle partite: la prima squadra contro la seconda e, sinceramente, vogliamo dare un bel segnale al Caldaro come abbiamo fatto con il Feltre scorsa settimana. Adesso abbiamo trovato una quadra con le linee, i ragazzi si sono conosciuti meglio e sanno come muoversi, siamo un'altra squadra rispetto all'andata. Adesso possiamo davvero dire che lottiamo per il primo posto."

Ogni tiro, ogni parata e ogni sprint sarà decisivo. Le due squadre, vere protagoniste della stagione, hanno dimostrato una qualità di gioco fuori dal comune, regalando ai fan momenti di pura magia.

Come da tradizione in occasione della partita di Sabato, verrà svolto il "lancio del disco", che mette in palio ben quattro consistenti premi da parte del Club per qualche fortunato tifoso: il primo premio è una maglia da gioco autografata da uno dei giocatori della prima squadra.

Verrà, inoltre, presentato il settore giovanile l'Hockey Club Aosta Juniores, in una piccola sfilata sul ghiaccio delle categorie "Under" e avviamento.

L'Hockey Club Aosta ha sempre sostenuto e sottolineato l'importanza del suo settore giovanile, tanto da aver da poco annunciato la quattordicesima edizione di ben due tornei, uno Under9 e uno Under11, che si terranno proprio al Palaghiaccio di Aosta il 12 e 13 Aprile 2025: la "Gladiators Cup" e il "Città di Aosta".

Un weekend di divertimento, amicizia, hockey e grandi emozioni sul ghiaccio (per INFO ed ISCRIZIONI scrivere una mail a hcgladiators.tornei@gmail.com): la dimostrazione di come il Club sia convinto che i prossimi campioni siano proprio nascosti tra i più piccoli.



La partita di Sabato 30 Novembre contro il Caldaro non è solo un evento sportivo, ma un’esperienza collettiva alla quale non si può mancare: i numeri continuano a dimostrare quanto la Valle abbia ritrovato il gusto di tifare la propria squadra di Hockey, come ai tempi del leggendario CourmAosta. Perchè #questaèAosta.



I biglietti per la partita possono essere acquistati già da oggi sul portale di Liveticket, allo stesso prezzo del biglietto in cassa, oppure il giorno dell'evento direttamente in cassa."