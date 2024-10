Hockey: Aosta vs Valdifiemme, la sfida infiamma il ghiaccio!

"Venerdì 1 Novembre alle ore 20.00 si terrà la partita tra l'Hockey Club Aosta e l'Hockey Club Valdifiemme: un match che promette spettacolo!

Il Club della Valle, vincitrice IHL Division 1 2023/24, si trova ad oggi a 22 punti nella classifica IHL 2024/25 a pari merito per partite giocate con il Feltreghiaccio. Il Valdifiemme conta 5 punti e l'undicesimo posto in classifica. La partita di Venerdì sarà l'occasione per la squadra di Coach Giovinazzo di dimostrare il suo potenziale contro un Club che ha sete di vittoria. Chi dominerà il ghiaccio?



Si esibiranno tra un tempo e l'altro le giovani atlete del pattinaggio artistico dell'Art On Ice: è ormai tradizione, per il Club di Aosta, regalare ai suoi spettatori le spettacolari coreografie della splendida disciplina Olimpica del pattinaggio. Verrà inoltre svolto il "lancio del disco", che mette in palio ben tre maglie da gioco firmate HC Aosta, per qualche fortunat* tifos*: uno dei momenti più attesi dai piccolini, ma anche dagli adulti.



Dato il grande entusiasmo dimostrato dal pubblico, anche questa volta il Club di Aosta predisporrà all'interno del Palaghiaccio la vendita del merchandise della squadra, dando la possibilità a tutti i tifosi di acquistare e portare sugli spalti un pezzo della squadra della Valle.

Vieni a tifare la squadra della Valle e goditi la partita, perchè #QuestaèAosta!

I biglietti per la partita possono essere acquistati, senza costi aggiuntivi, già da oggi sul portale di Liveticket oppure il giorno dell'evento direttamente in cassa."