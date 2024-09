La Valle d'Aosta brilla al Campionato Italiano di Petanque 2024

Medaglia argento terna composta da Danna Rosanna, Vout Silvana, Sage Luciana (terna in basso SX-) medaglia oro per la (terna in basso DX) Gontier Anna, Cuaz Katia, Marquet Pascasia

Lo scorso fine settimana a Busca, in provincia di Cuneo, ha visto protagoniste le migliori squadre italiane di petanque per il Campionato Italiano categoria BF (Boules Féminines). Tra queste, le atlete del Club Petanque Variney hanno rappresentato con onore la Valle d’Aosta, conquistando risultati di grande prestigio e confermando il legame indissolubile tra sport, tradizione e territorio valdostano.

Sabato 14 settembre: Medaglia d’argento per Danna Rosanna e Gontier Anna

La giornata di sabato ha regalato emozioni forti, con la coppia composta da Danna Rosanna e Gontier Anna (nella foto) che ha conquistato una splendida medaglia d’argento. Una performance di alto livello che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso e ha dimostrato quanto la tradizione sportiva valdostana, anche in una disciplina di nicchia come la petanque, possa competere ai massimi livelli nazionali.

Domenica 15 settembre: Terna d’oro e d’argento per il Club Petanque Variney

La giornata di domenica è stata altrettanto memorabile, con due terne valdostane che hanno letteralmente dominato la competizione. Danna Rosanna, Vout Silvana e Sage Luciana hanno conquistato un’altra medaglia d’argento, mentre Gontier Anna, Cuaz Katia e Marquet Pascasia hanno fatto brillare i colori valdostani con una meritata medaglia d’oro. Questo risultato testimonia l’eccellenza e la dedizione delle atlete, capaci di competere con grinta e passione in un contesto sportivo altamente competitivo.

L’orgoglio valdostano e la petanque come espressione di cultura locale

La petanque, seppur spesso considerata un passatempo legato al mondo francofono, ha profonde radici nelle regioni alpine come la Valle d’Aosta. Qui, lo sport diventa un modo per celebrare la cultura locale, il legame con la terra e la comunità. Ogni lancio di boccia rappresenta un gesto di precisione e riflessione, un po’ come il dialogo che questa regione ha sempre mantenuto con le proprie tradizioni, valorizzandole senza dimenticare l’importanza della competizione.

In Valle d'Aosta, lo sport è spesso intrecciato con la cultura e la storia del territorio. Non si tratta solo di partecipare a una competizione, ma di incarnare valori antichi come il rispetto per la natura, la dedizione e il senso di appartenenza a una comunità unita. Le atlete del Club Petanque Variney non hanno solo gareggiato per la vittoria, ma hanno portato con loro l'orgoglio di una terra autonoma che da sempre si distingue per il suo spirito di resilienza.

Un plauso alle atlete valdostane

Le atlete del Club Petanque Variney meritano un plauso per aver rappresentato con onore il blasone valdostano, portando a casa risultati di prestigio e tenendo alta la bandiera della Valle d'Aosta in un contesto nazionale. Le loro medaglie sono il risultato di impegno, passione e una lunga tradizione sportiva che, sebbene poco nota al grande pubblico, continua a vivere grazie a chi, come loro, mantiene viva la fiamma della petanque.

Le giornate di sabato e domenica a Busca non saranno facilmente dimenticate: sono state un tributo alla forza, alla tecnica e alla passione di queste donne, simbolo di un’eccellenza valdostana che merita di essere celebrata.

Che il loro esempio possa ispirare altre generazioni di atlete a tenere viva la tradizione della petanque e, soprattutto, l’orgoglio della nostra amata Valle d’Aosta.