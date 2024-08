Aggiornamenti sul Tiro Lead

La nuova falesia della Cascata di Ollomont sta riscontrando un buon successo e in molti la stanno frequentando. I tentativi sulle vie Lead hanno dato i loro risultati.

I primi temerari hanno provato a scalare la parete e ci sono già stati degli ottimi risultati. Dopo alcuni giorni di tentativi la prima libera delle donne va a Sara Zoppo, mentre quella degli uomini è di Mattia Bonomi.

Ma non sono i soli ad aver concluso le vie. La prima ripetizione delle donne è di Alice Bracco, mentre quella degli uomini è di Marcello Bombardi. Entrambi hanno ripetuto la via più velocemente, ma non senza impegno.

Bonomi lo ricordiamo in quanto vincitore del Tiro Lead 2023, che prevedeva la scalata della falesia Barliard sempre nel Comune di Ollomont, e un assiduo frequentatore della zona di Ollomont, oltre ad essere uno dei migliori arrampicatori della Valle d’Aosta.

Invece, Bombardi ricordiamo che è un atleta della Nazionale Italia che aveva liberato un tiro classificato 9a sempre a Barliard.

Le due donne Zoppo e Bracco non sono da meno, due grandi arrampicatrici del territorio valdostano e piemontese.

La falesia a detta dei frequentatori e da coloro che stanno provando la scalata sono entusiasti dei tiri chiodati dalla Guida Alpina Massimo Bal e confermano la bellezza delle vie. La bellezza della falesia è incrementata dal contorno che la caratterizza, situata in un luogo molto suggestivo.