Arrampicata bouldering: Scatta il raduno GRANPABLOK

Due splendide giornate hanno coronato il successo della 6° edizione del GRANPABLOK al primo dei due appuntamenti programmati per l’estate 2024. Nella splendida piana di Le Pont in Valsavarenche (AO), nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, si sono radunati oltre 300 appassionati di bouldering provenienti prevalentemente da fuori regione: Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli V.G., Toscana, con qualche presenza straniera.

In queste due giornate di arrampicata libera sui sassi liberati nel corso delle scorse edizioni, senza vincoli agonisti, si sono susseguiti una serie di eventi che hanno intrattenuto e unito i partecipanti:

l’immancabile evento goliardico dei “Blocchi Birra” da scalare per aggiudicarsi le birre abbinate messe a disposizione dal birrificio valdostano Les Biéres du Grand St.Bernard, come sempre ha preso la scena regalando tante emozioni a tutti;

il boulder per bambini che, con tanti giochi e gadgets, ha reso protagonisti del raduno anche i più piccoli;

le lezioni di yoga molto partecipate e apprezzate grazie alla bellezza del luogo e alla bravura dell’insegnante Valeria;

l’“après-boulder” che ha visto numerosi gruppi di boulderisti proseguire l’arrampicata fino a tarda notte sotto uno splendido cielo stellato con l'accompagnamento di birra, panini e musica.

Un importante appuntamento è stato quello del sabato pomeriggio con il botanico del Parco Nazionale del Gran Paradiso Dott. Mainetti Andrea che ha raccontato la biodiversità dell’area e le trasformazioni in corso dovute ai cambiamenti climatici, ha spiegato le attività di ricerca dall’ente e ha risposto alle domande dei numerosi partecipanti. GRANPABLOK ritiene importante valorizzare il territorio e rendere consapevoli e responsabili i partecipanti all’evento della fragilità di questa area e dell’importanza di frequentarla con attenzione e cura.

La seconda tappa del GRANPABLOK si svolgerà a Cogne il 14 e 15 settembre con un programma modificato a causa della recente alluvione, ma sempre ricco di eventi come l’arrampicata libera, lo street-boulder per le vie del capoluogo, il boulder per i piccoli e l’immancabile “blocchi birra”. Le iscrizioni sono aperte.

Il programma dettagliato della manifestazione, le informazioni per le iscrizioni e le bellissime foto della prima tappa sono pubblicati sul sito www.granpablok.it

Il GRANPABLOK è organizzato dall'Asd FUORI DI BLOCCO e ha ottenuto il supporto di: Fondation Grand Paradis, Grivel, La Sportiva, Les Bières du Grand-Saint-Bernard, SkyWay, Camping Pont Breuil, Explore Climbing, DoxRock, Action Directe, Alpine World, Pro Loco di Valsavarenche, Gros Cidac, la Bottega di Gibi, lo Contrebandjé, Greve Bloc.