Arrampicata in Valle d’Aosta: Un’Estate di Sfide e Premi

L’obiettivo dell’associazione è chiaro: promuovere lo sport dell’arrampicata e valorizzare il territorio valdostano attraverso sfide entusiasmanti e nuove opportunità per mettersi alla prova.

Il Tiro Lead non è una competizione tradizionale, ma una prova di abilità per gli arrampicatori. Partecipare significa affrontare vie di alto livello, documentando le salite con foto e video che verranno poi inviati all’A.S.D. per determinare il vincitore. Gli arrampicatori hanno tempo fino all’autunno per tentare le loro salite e saranno premiati in una cerimonia programmata per ottobre. Per l’edizione 2024, è stata selezionata la Falesia della Cascata, situata nel Comune di Ollomont. Questa parete, vergine e mozzafiato, si trova vicino alla cascata di Barrel ed è stata chiodata dalla Guida Alpina Massimo Bal. Gli itinerari di quest’anno includono Mosca Bianca, un tiro di difficoltà 8a per le donne, e Acqualung, un tiro di difficoltà 8b per gli uomini.

In aggiunta, si svolgerà la prima edizione del Blocco Lead presso la palestra di arrampicata di Gressan, dedicata al Boulder. Diversi atleti hanno già tentato di completare gli itinerari al muro senza successo e si attendono condizioni meteorologiche più fresche per affrontare i passaggi più estremi.

Il tradizionale Concorso di Chiodatura offrirà anche quest’anno l’opportunità a chiunque voglia cimentarsi nella chiodatura di una via o di una falesia. Anche questa volta, ogni intervento deve essere documentato e inviato all’A.S.D.

La premiazione, che si terrà a ottobre nel Comune di Ollomont, vedrà i primi tre classificati del Tiro Lead e del Blocco Lead ricevere rispettivamente 300, 200 e 100 euro, con un premio speciale per i vincitori del Concorso di Chiodatura 2024.

Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna dell’arrampicata e di scoprire le meraviglie della Valle d’Aosta attraverso queste emozionanti sfide!