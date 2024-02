Riparte lo spettacolo dell'arrampicata sportiva di velocità

Dopo lo stop invernale finalmente si riparte con le appassionanti sfide all’ultimo millesimo di secondo dell’arrampicata sportiva di velocità!

Sabato 17 Febbraio, nel centro di arrampicata Big Walls di Brugherio (MI), si disputerà la prima tappa del circuito di Coppa Italia Speed 2024.

Competeranno 37 velocisti e 26 velociste provenienti da tutto lo Stivale.

La punta di diamante dell’evento ovviamente sarà il Campione del Mondo Matteo Zurloni, grandissima fonte di ispirazione e stimolo per tutti gli atleti della Nazionale, ma anche modello di riferimento per gli agonisti che muovono i primi passi nella Speed.

Non mancheranno i suoi compagni nella squadra Elite che ambiscono alla qualificazione olimpica: Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito - Campione del Mondo 2019, che ha già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo), Beatrice Colli (Fiamme Oro - Campionessa del Mondo Giovanile 2021 e 2022, Campionessa Italiana 2021-2022-2023, bronzo agli Europei di Cracovia 2023, detentrice della Coppa Italia assoluta nonché del record italiano femminile), Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito - vicecampionessa Italiana 2021-2022-2023, vicecampionessa Mondiale Giovanile 2021), Gian Luca Zodda (Fiamme Oro - Campione italiano 2022) e Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz).

In gara tanti velocisti della Nazionale che hanno fatto incetta di medaglie nella stagione passata, fra cui Francesco Ponzinibio (Equilibrium Soc. Coop. - Campione Mondiale Giovanile U16, Campione Europeo Giovanile e detentore della Coppa Europa Giovanile assoluta), Agnese Fiorio (ASD Arco Climbing - Campionessa Europea Giovanile U18, oro in Coppa Italia Giovanile e vicecampionessa italiana U18), Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito - Campione Italiano Giovanile U20, oro in Coppa Europa assoluta), Eva Mengoli (Istrice Ravenna - Vicecampionessa Europea Giovanile U16, oro in Coppa Europa Giovanile assoluta, argento in Coppa Italia Giovanile), Ludovico Borghi (Istrice ASD - Campione Europeo Giovanile U18, Vicecampione Italiano, oro in Coppa Europa assoluta, oro in Coppa Italia Giovanile) e tanti altri.

Le qualifiche partiranno alle ore 16.15 e le finali si disputeranno alle ore 17.45: lo spettacolo sarà assicurato con tanti talenti in gara, pronti a sfidarsi a colpi di centesimi o addirittura millesimi di secondo.

Sarà possibile assistere alla competizione in palestra oppure seguire la diretta streaming sul canale ufficiale YouTube FASI (https://www.youtube.com/@<wbr></wbr>federclimb) e sulla piattaforma OTT di Sport Face (https://tv.sportface.it/).